La “sentenza” di Bosman: solo, povero e alcolizzato. Ha cambiato il calcio ed è stato ripudiato (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono passati esattamente 25 anni dalla “sentenza Bosman“. La rivoluzione giuridica che cambiò il calcio, permettendo ai giocatori di muoversi liberamente all’interno dell’Unione Europea a scadenza di contratto. Grazie ad un semisconosciuto calciatore del Liegi, che voleva solo liberarsi dalle catene del suo cartellino e trasferirsi a Dunkerque, i calciatori ei loro agenti hanno acquisito potere e ricchezza senza precedenti. Lui, Bosman, ha perso tutto. David Ginola, star degli anni 90, lo ha incontrato per un documentario sulla storica sentenza. E spiega al Guardian di aver trovato davanti a sé un uomo distrutto. “Avrei dovuto incontrare un uomo molto ricco, in realtà non ha proprio niente. Quando sono arrivato in Belgio e l’ho incontrato, la sensazione più grande è stata di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono passati esattamente 25 anni dalla ““. La rivoluzione giuridica che cambiò il, permettendo ai giocatori di muoversi liberamente all’interno dell’Unione Europea a scadenza di contratto. Grazie ad un semisconosciuto calciatore del Liegi, che volevaliberarsi dalle catene del suo cartellino e trasferirsi a Dunkerque, i calciatori ei loro agenti hanno acquisito potere e ricchezza senza precedenti. Lui,, ha perso tutto. David Ginola, star degli anni 90, lo ha incontrato per un documentario sulla storica. E spiega al Guardian di aver trovato davanti a sé un uomo distrutto. “Avrei dovuto incontrare un uomo molto ricco, in realtà non ha proprio niente. Quando sono arrivato in Belgio e l’ho incontrato, la sensazione più grande è stata di ...

Ultime Notizie dalla rete : sentenza Bosman #Fuoriporta, 25 anni di sentenza Bosman: grazie a lei oggi in B ci sono 167 stranieri Il Cittadino di Monza e Brianza Informativa Privacy Gruppo Sesaab

10 top player che tra pochi giorni potranno firmare con un altro club

Proprio oggi, 25 anni fa, il mondo del calciomercato cambiava per sempre. La sentenza Bosman ha di fatto decretato la libertà individuale del giocatore, consentendo ai calciatori di poter scegliere il ...

