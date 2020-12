LA PROCURA CHIEDE IL RINVIO A GIUDIZIO PER TRANCHIDA, LUNEDI’ DECIDE IL GUP (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sarà il GUP a DECIDEre il prossimo lunedì se il Sindaco di Trapani Giacomo TRANCHIDA, ma anche l’ex Sindaco di Favignana Pagoto, trascorreranno la festività natalizie con sul collo una pesante accusa della quale difendersi in tribunale. Lunedì infatti il Gup dovrà DECIDEre sulla richiesta di RINVIO a GIUDIZIO avanzata dai sostituti PROCURAtori Penna e... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sarà il GUP are il prossimo lunedì se il Sindaco di Trapani Giacomo, ma anche l’ex Sindaco di Favignana Pagoto, trascorreranno la festività natalizie con sul collo una pesante accusa della quale difendersi in tribunale. Lunedì infatti il Gup dovràre sulla richiesta diavanzata dai sostitutitori Penna e... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Adnkronos : #Siri, procura di Roma chiede rinvio a giudizio per senatore leghista - MediasetTgcom24 : Consip, Procura di Roma chiede processo per Tiziano Renzi #tizianorenzi - temisaba95 : RT @Icompetenti: Consip, la procura di Roma chiede il processo per Tiziano #Renzi e altre 11 persone: c’è anche Verdini Chissà perché l'in… - MaxLandra : RT @laura_maffi: Corruzione, la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per il senatore leghista Siri - Iva652 : RT @RennaNietta: Ragazzi quasi dimenticavo ,la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di #ArmandoSiri ,per caso qu… -

Ultime Notizie dalla rete : PROCURA CHIEDE Scandalo concorsi truccati all’Università di Catania, procura chiede rinvio a giudizio per 50 indagati BlogSicilia.it Una storia triste in un Paese triste

È una storia triste, in un periodo triste, in un Paese triste... nonché ingiusto. È la storia di Mario Acuña, detto “El Mariachi”. Poteva essere un delinquente. Ma non lo era. Poteva essere un alcoliz ...

Maremmano ucciso, la Procura chiede un anno e mezzo per il vicino di casa

Uccisione del cane nuvola, la Procura chiede un anno e mezzo di reclusione (con sospensione della pena). Il 26 maggio 2013 fu ucciso Nuvola, pastore maremmano di una coppia di Fabrica di ...

È una storia triste, in un periodo triste, in un Paese triste... nonché ingiusto. È la storia di Mario Acuña, detto “El Mariachi”. Poteva essere un delinquente. Ma non lo era. Poteva essere un alcoliz ...Uccisione del cane nuvola, la Procura chiede un anno e mezzo di reclusione (con sospensione della pena). Il 26 maggio 2013 fu ucciso Nuvola, pastore maremmano di una coppia di Fabrica di ...