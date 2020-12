La polenta africana spopola su Tiktok: il fufu (Di venerdì 18 dicembre 2020) Anche l’Africa ha la sua “polenta”. E su Tiktok è una delle mode del momento: il fufu. Questa ricetta che spopola tra gli appassionati del social è un piatto realizzato con farine e tuberi lessati e schiacciati. Ne esistono mille varianti e molti Tiktoker stanno producendo i video con le ricette che hanno milioni di visite in tutto il mondo. L’hashtag #tufu è diventato infatti uno dei trend del momento, con 101 milioni di visualizzazioni totali. E su Youtube hanno addirittura creato un montaggio dei video pubblicati su Tiktok che parlano di questo piatto. Ma perché? A volte, per fortuna, capita che da qualcosa di estremamente negativo nasca qualcosa di estremamente positivo o comunque di piacevole. Qualche tempo fa, Tiktok è stato teatro di una fastidiosa reazione in ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Anche l’Africa ha la sua “”. E suè una delle mode del momento: il. Questa ricetta chetra gli appassionati del social è un piatto realizzato con farine e tuberi lessati e schiacciati. Ne esistono mille varianti e moltier stanno producendo i video con le ricette che hanno milioni di visite in tutto il mondo. L’hashtag #tufu è diventato infatti uno dei trend del momento, con 101 milioni di visualizzazioni totali. E su Youtube hanno addirittura creato un montaggio dei video pubblicati suche parlano di questo piatto. Ma perché? A volte, per fortuna, capita che da qualcosa di estremamente negativo nasca qualcosa di estremamente positivo o comunque di piacevole. Qualche tempo fa,è stato teatro di una fastidiosa reazione in ...

