La morte e la vita: L'Espresso in edicola e online domenica 20 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il senso di fine incombente che ha travolto esistenze e nazioni. Il sorriso stanco di chi è guarito, quello luminoso di chi è appena nato. Nelle pagine che fanno un bilancio d'autore dopo un anno di sofferenza e di rinascita. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati digitali Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il senso di fine incombente che ha travolto esistenze e nazioni. Il sorriso stanco di chi è guarito, quello luminoso di chi è appena nato. Nelle pagine che fanno un bilancio d'autore dopo un anno di sofferenza e di rinascita. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati digitali

fleinaudi : Signori del Governo ci uniamo alla Senatrice a vita Liliana #Segre per chiedere priorità nella vaccinazione per qua… - espressonline : La morte e la vita sono le persone dell'anno del 2020 per l'Espresso - fattoquotidiano : 'TORTURATO FINO ALLA MORTE' I pm di Roma ricostruiscono così gli ultimi, drammatici giorni di vita di Giulio Regeni - OttaviaCapparu1 : “Lì dove scorre la linfa che dà la vita, i vermi non mangeranno il legno vivo. Se i cardini sono usati ogni giorno,… - Marilenapas : RT @espressonline: La morte e la vita sono le persone dell'anno del 2020 per l'Espresso -

Ultime Notizie dalla rete : morte vita La morte e la vita sono le persone dell'anno del 2020 per l'Espresso L'Espresso “Dal Risorgimento ai nostri giorni”: la prima videoconferenza di Epn, Jucci e Rosatelli

RIETI - Nella giornata del 15 dicembre si è svolta la prima videoconferenza del progetto “Dal Risorgimento ai giorni nostri”, che unisce diversi istituti del capoluogo reatino ...

La Spagna approva l’eutanasia, qui ancora nulla. Eppure dovremmo aver capito cos’è la morte senza dignità

In pochi paesi come in Italia, complice anche la cultura religiosa e la scaramanzia, il tema del finale della nostra esistenza è quasi sempre fuori dal dibattito pubblico e quando vi entra, grazie a p ...

RIETI - Nella giornata del 15 dicembre si è svolta la prima videoconferenza del progetto “Dal Risorgimento ai giorni nostri”, che unisce diversi istituti del capoluogo reatino ...In pochi paesi come in Italia, complice anche la cultura religiosa e la scaramanzia, il tema del finale della nostra esistenza è quasi sempre fuori dal dibattito pubblico e quando vi entra, grazie a p ...