La mancata rivoluzione dopo i 91 punti ha condannato il Napoli a una lunga subalternità

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilha trovato la sua ennesima Caporetto da aggiungere all’elenco dei fallimenti azzurri e societari. L’ennesimo luogo dell’anima dove espiare i propri peccati, raccogliere i cocci e magari riuscire a vincere la guerra. Nulla di tutto ciò accadrà in casaed a. Società, squadra ed (ovviamente) tifoseria hanno accolto come il solito scippo la partita di mercoledì. Come se un rigore netto, ed un “va a ca(G)are” all’arbitro fossero peccati veniali da assolvere con un dolce buffetto, sottacendo invece sulle nequizie di cui la squadra di macchia. In più si aggiunga l’infortunio a Mertens coperta di linus del tecnico e dei tifosi orfani del Komandante. Superfluo aspettarsi qualcosa di diverso in futuro da Insigne. All’alba dei 30 anni il capitano non ha dentro di se l’interruttore per diventare uomo squadra, condottiero ...