La liberazione dei pescatori è una festa per tutti gli italiani. Tranne per i rosiconi di Lega e FdI. Suriano (M5S): “Da Salvini e Meloni critiche surreali. Noi pensiamo al Paese, il loro è finto patriottismo” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Riportare a casa i 18 pescatori sequestrati il primo settembre scorso al largo di Bengasi, in Libia, “è sempre stata una priorità assoluta per il Movimento Cinque Stelle”. Ecco perché da Giorgia Meloni e Matteo Salvini – che anche ieri sono stati profondamente critici nei confronti dell’operato del governo – non si può che constatare una “miopia politica” che lascia trasparire a sua volta “un pizzico di invidia per l’ottimo lavoro portato avanti dal ministro Di Maio e dal presidente Conte con l’avallo della nostra intelligence”. Queste le conclusioni di Simona Suriano, deputata e capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Esteri dopo la liberazione di ieri dei nostri connazionali. La giornata di ieri è epocale. I familiari dei pescatori hanno detto: “Per noi è già Natale”. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Riportare a casa i 18sequestrati il primo settembre scorso al largo di Bengasi, in Libia, “è sempre stata una priorità assoluta per il Movimento Cinque Stelle”. Ecco perché da Giorgiae Matteo– che anche ieri sono stati profondamente critici nei confronti dell’operato del governo – non si può che constatare una “miopia politica” che lascia trasparire a sua volta “un pizzico di invidia per l’ottimo lavoro portato avanti dal ministro Di Maio e dal presidente Conte con l’avallo della nostra intelligence”. Queste le conclusioni di Simona, deputata e capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Esteri dopo ladi ieri dei nostri connazionali. La giornata di ieri è epocale. I familiari deihanno detto: “Per noi è già Natale”. ...

