La Lega Serie A spera di ricavare 1,15 miliardi a stagione dalla vendita dei diritti tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo quanto si apprende, La Lega Serie A ha intenzione di guadagnare 1,15 miliardi di euro a stagione per la vendita dei diritti tv del campionato. Il bando per il triennio 2021-2024 è stato approvato dall’assemblea dei venti club e verrà pubblicato a gennaio. Si tratterà di un aumento notevole in termini economici in quanto nel precedente triennio Sky e Dazn avevano sborsato 973 milioni di euro a stagione, rispettivamente 780 e 193. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo quanto si apprende, LaA ha intenzione di guadagnare 1,15di euro aper ladeitv del campionato. Il bando per il triennio 2021-2024 è stato approvato dall’assemblea dei venti club e verrà pubblicato a gennaio. Si tratterà di un aumento notevole in termini economici in quanto nel precedente triennio Sky e Dazn avevano sborsato 973 milioni di euro a, rispettivamente 780 e 193. SportFace.

Obiettivo 1,15 miliardi a stagione. È questo l'intento che si è prefisso la Lega per la vendita dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-2024. L'assemblea, a cui hanno partecipato ...

