La gaffe dei negazionisti che fraintendono i manichini in Svizzera usati al posto dei pazienti (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’approccio dei negazionisti Covid è ormai noto a tutti noi, come ci è stato confermato nelle ultime ore a proposito della storia dei manichini in Svizzera usati al posto dei pazienti. Uno scatto, diventato virale, ha infatti accelerato immediatamente i battiti di coloro che in questi giorni hanno sostenuto anche la causa della maestra complottista di Treviso, nell’ambito di una storia da noi già analizzata. Quelli che vedete nella foto ad inizio articolo, ovviamente, non sono dei pazienti, ma nessuno sta cercando di fare il tanto decantato “terrorismo psicologico“. Una semplice spiegazione sui manichini in Svizzera usati al posto dei pazienti La storia nasce dalla visita del Ministro ... Leggi su bufale (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’approccio deiCovid è ormai noto a tutti noi, come ci è stato confermato nelle ultime ore a proposito della storia deiinaldei. Uno scatto, diventato virale, ha infatti accelerato immediatamente i battiti di coloro che in questi giorni hanno sostenuto anche la causa della maestra complottista di Treviso, nell’ambito di una storia da noi già analizzata. Quelli che vedete nella foto ad inizio articolo, ovviamente, non sono dei, ma nessuno sta cercando di fare il tanto decantato “terrorismo psicologico“. Una semplice spiegazione suiinaldeiLa storia nasce dalla visita del Ministro ...

Non bella la figura fatta dai negazionisti che fraintendono la storia dei manichini in Svizzera usati al posto dei pazienti il 18 dicembre ...

