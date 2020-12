La furiosa lettera della Regina contro Lady Diana

Ultime Notizie dalla rete : furiosa lettera

MeteoWeek

La Regina contro Lady Diana Le parole pronunciate dalla Principessa Triste, riportate in prima pagina su tutti i rotocalchi, fecero infuriare la Regina Elisabetta II, la quale senza troppi preamboli, ...Tra gli auguri istituzionali è arrivato quello di Sergio Mattarella, il quale in una lettera ha scritto: «Durate questo terribile anno di pandemia Francesco non ha fatto mancare a tutti gli italiani ...