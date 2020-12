La contessa e la polemica del Grande Fratello: "Il bagno della mia stanza non profumava" (Di venerdì 18 dicembre 2020) La contessa Patrizia De Blanck ha detto la sua in merito agli odori sgradevoli provenienti dalla sua stanza al GF Vip. Gf Vip, Patrizia De Blanck e il cattivo odore: “Tappavo il naso” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) LaPatrizia De Blanck ha detto la sua in merito agli odori sgradevoli provenienti dalla suaal GF Vip. Gf Vip, Patrizia De Blanck e il cattivo odore: “Tappavo il naso” su Notizie.it.

Jacoposvoice : RT @zorziskeeper: Adoro come si stia facendo una polemica nuovamente sulla non squalifica di Oppini (che ci sarebbe giustamente dovuta esse… - Luci07496166 : RT @zorziskeeper: Adoro come si stia facendo una polemica nuovamente sulla non squalifica di Oppini (che ci sarebbe giustamente dovuta esse… - d3addyissues : RT @zorziskeeper: Adoro come si stia facendo una polemica nuovamente sulla non squalifica di Oppini (che ci sarebbe giustamente dovuta esse… - tomsheels : RT @zorziskeeper: Adoro come si stia facendo una polemica nuovamente sulla non squalifica di Oppini (che ci sarebbe giustamente dovuta esse… - _goodvibes_17 : RT @zorziskeeper: Adoro come si stia facendo una polemica nuovamente sulla non squalifica di Oppini (che ci sarebbe giustamente dovuta esse… -