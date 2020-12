La Confessione su Nove venerdì 18 dicembre l’ultima puntata (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Confessione il programma con Peter Gomez in onda stasera venerdì 18 dicembre 2020 sul Nove. Ospite Vittorio Feltri Ultima puntata venerdì 18 dicembre per La Confessione il programma su Nove di Peter Gomez in onda in seconda serata alle 22:45. Ospite dell’ultima puntata Vittorio Feltri direttore di Libero al centro di una lunga Confessione di un’ora. “Ho deciso di intervistare Vittorio Feltri perché è la penna migliore del centrodestra, ma ha sempre perseguito il politicamente scorretto, come di recente sul caso GeNovese. Ne viene fuori un ritratto interessante. Seguitemi, prima di giudicare“. Così Peter Gomez spiega i motivi per cui ha voluto come ospite della ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lail programma con Peter Gomez in onda stasera182020 sul. Ospite Vittorio Feltri Ultima18per Lail programma sudi Peter Gomez in onda in seconda serata alle 22:45. Ospite delVittorio Feltri direttore di Libero al centro di una lungadi un’ora. “Ho deciso di intervistare Vittorio Feltri perché è la penna migliore del centrodestra, ma ha sempre perseguito il politicamente scorretto, come di recente sul caso Gese. Ne viene fuori un ritratto interessante. Seguitemi, prima di giudicare“. Così Peter Gomez spiega i motivi per cui ha voluto come ospite della ...

GiancarloGarci6 : RT @Surfiniae: Non Perdiamoci : @petergomezblog @TVLoftOfficial #LaConfessione ???????????? ???????? : Caso Genovese, Vittorio Feltri a La Conf… - marzialex75 : RT @Surfiniae: Non Perdiamoci : @petergomezblog @TVLoftOfficial #LaConfessione ???????????? ???????? : Caso Genovese, Vittorio Feltri a La Conf… - carlakak : RT @Surfiniae: Non Perdiamoci : @petergomezblog @TVLoftOfficial #LaConfessione ???????????? ???????? : Caso Genovese, Vittorio Feltri a La Conf… - Surfiniae : Non Perdiamoci : @petergomezblog @TVLoftOfficial #LaConfessione ???????????? ???????? : Caso Genovese, Vittorio Feltri… - StefanoBornia : Sono d'accordo, per una volta, con @vfeltri: dire #ingenua non è un'offesa. Ma comunque rimane una #vittima, una… -

Ultime Notizie dalla rete : Confessione Nove La Confessione (Nove), Peter Gomez: “Perché intervisto Vittorio Feltri? Penna migliore del… Il Fatto Quotidiano La Confessione su Nove venerdì 18 dicembre l’ultima puntata

La Confessione ospite puntata in onda stasera venerdì 18 dicembre 2020 su canale Nove. Video intervista di Peter Gomez a Vittorio Feltri.

La Confessione (Nove), Peter Gomez: “Perché intervisto Vittorio Feltri? Penna migliore del centrodestra, abbiamo parlato di deontologia”

‘La Confessione’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) nonché su sito, app e smart ...

La Confessione ospite puntata in onda stasera venerdì 18 dicembre 2020 su canale Nove. Video intervista di Peter Gomez a Vittorio Feltri.‘La Confessione’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) nonché su sito, app e smart ...