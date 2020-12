La Champions sbarca su Amazon In esclusiva 16 top match del mercoledì (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amazon si è assicurata i diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League, oltre che della prestigiosa Supercoppa Europea, per tre stagioni a partire dal 2021/22 Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 18 dicembre 2020)si è assicurata i diritti per trasmettere inin Italia le dirette delle 16 migliori partite delsera dellaLeague, oltre che della prestigiosa Supercoppa Europea, per tre stagioni a partire dal 2021/22

