La Carmen in onda su RAI 5 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Teatro dell’Opera di Roma è stato scelto per l’ambientazione della nuova trasposizione teatrale della Carmen. Più precisamente andrà in onda su Rai il balletto tratto dall’opera omonima di Georges Bizet. A coreografare il tutto il grande Jiri Bubenicek. Chi sono i protagonisti Ad essere protagonisti Rebecca Bianchi, Amar Ramasar, Alessio Rezza. con l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Louis Lohraseb.La versione in oggeto andò in scena la prima volta nel 2019 per festeggiare l’anniversario del 70esimo dalla Carmen di Roland Petit. Info sulla Carmen Una trasposizione di quelle che sono le stroie della Carmen, protagonista descritta innun modo talmente particolare che si cavalca ancora di più l’onda del successo dall’opéra-comique di Georges Bizet sulla ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Teatro dell’Opera di Roma è stato scelto per l’ambientazione della nuova trasposizione teatrale della. Più precisamente andrà insu Rai il balletto tratto dall’opera omonima di Georges Bizet. A coreografare il tutto il grande Jiri Bubenicek. Chi sono i protagonisti Ad essere protagonisti Rebecca Bianchi, Amar Ramasar, Alessio Rezza. con l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Louis Lohraseb.La versione in oggeto andò in scena la prima volta nel 2019 per festeggiare l’anniversario del 70esimo dalladi Roland Petit. Info sullaUna trasposizione di quelle che sono le stroie della, protagonista descritta innun modo talmente particolare che si cavalca ancora di più l’del successo dall’opéra-comique di Georges Bizet sulla ...

