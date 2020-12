La bozza del nuovo decreto legge: zona rossa e arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sarà un DL a proclamare le restrizioni in tutta Italia a Natale 2020 secondo le prime anticipazioni e in attesa dell'approvazione da parte del consiglio dei ministri. Il pranzo delle feste sarà aperto ... Leggi su today (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sarà un DL a proclamare le restrizioni in tutta Italia a Natale 2020 secondo le prime anticipazioni e in attesa dell'approvazione da parte del consiglio dei ministri. Il pranzo delle feste sarà aperto ...

Ecco la bozza del nuovo Dpcm che Conte presenterà questa sera. Nel periodo natalizio, dunque ci saranno 10 giorni di lockdown totale (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) mentre altri ...

Fra poco sapremo cosa prevede il decreto di Natale. Trapela che la bozza del decreto all’esame del Cdm di stasera ’apre' alla possibilità di fare visita agli amici durante le festività.

Ecco la bozza del nuovo Dpcm che Conte presenterà questa sera. Nel periodo natalizio, dunque ci saranno 10 giorni di lockdown totale (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) mentre altri ... Fra poco sapremo cosa prevede il decreto di Natale. Trapela che la bozza del decreto all'esame del Cdm di stasera 'apre' alla possibilità di fare visita agli amici durante le festività.