La “Angelina Jolie zombie” liberata dal carcere | era stata arrestata per oscenità

Sahar Tabar, nota a tutti come l'"Angeline Jolie zombie", è stata rilasciata a seguito di una forte pressione di alcuni attivisti dopo l'arresto avvenuto per aver semplicemente modificato delle immagini con photoshop Torna libera Sarah Tabar, l'influencer iraniana diventata famosa dopo aver pubblicato alcune sue foto modificate per assomigliare ad Angelina Jolie, ma nella versione zombie. La 19enne di Teheran, il cui vero nome è Fatemeh Khishvand, è stata rilasciata su cauzione dopo aver scontato 15 mesi di detenzione. La battaglia degli attivisti per liberarla Sarah Tabar era stata condannata a ben 10 anni di reclusione per aver messo in atto "oscenità" che indurrebbero i giovani alla corruzione.

