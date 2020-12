Kobe Bryant, la moglie Vanessa denunciata dalla madre: “Pretese assurde” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Kobe Bryant, bufera legale tra la moglie Vanessa e sua madre: “Pretese assurde”, ecco cos’è successo dopo la scomparsa del campione. E’ passato quasi un anno da quel tragico 26 gennaio 2020, giorno in cui persero la vita il campione di basket Kobe Bryant, sua figlia Gianna Maria e altre 7 persone in un incidente di elicottero avvenuto nei pressi di Calabasas, mentre Kobe, Gianna e gli altri si dirigevano verso la Mamba Academy, centro sportivo di proprietà della stella del basket. La morte di Bryant e sua figlia ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i fan e gli appassionati di basket, ma soprattutto nel resto della famiglia Bryant, che ha dovuto fare conti con questa terribile ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 18 dicembre 2020), bufera legale tra lae sua: “”, ecco cos’è successo dopo la scomparsa del campione. E’ passato quasi un anno da quel tragico 26 gennaio 2020, giorno in cui persero la vita il campione di basket, sua figlia Gianna Maria e altre 7 persone in un incidente di elicottero avvenuto nei pressi di Calabasas, mentre, Gianna e gli altri si dirigevano verso la Mamba Academy, centro sportivo di proprietà della stella del basket. La morte die sua figlia ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i fan e gli appassionati di basket, ma soprattutto nel resto della famiglia, che ha dovuto fare conti con questa terribile ...

