Klopp | “Non sono il miglior allenatore del mondo | ma il mio staff…”

L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha parlato nella cerimonia di premiazione del "The Best FIFA Men's Coach", che ha visto lo stesso tecnico tedesco vincitore: "sono rimasto sorpreso da questo trionfo, pensavo che il premio andasse a Flick che ha vinto tutto nell'ultima stagione. Non sono stato io ad eleggermi ma a dire il vero sono molto contento di questa scelta, so che mi hanno votato anche diversi allenatori e questo fa molto piacere. È qualcosa di speciale, sia per me che per il mio staff. Non mi ritengo il primo allenatore del mondo, però i miei collaboratori sono i migliori, di questo sono convinto".

