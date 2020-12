Keith Richards è ancora molto più figo di voi (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il corpo, dovevi darlo per scontato. Qualsiasi sforzo tu gli chiedessi, doveva rispondere.” Parola di Keith Richards. E magari il suo segreto è stato questo. Perché se c’è una persona al mondo che nel corso della propria esistenza è scampata innumerevoli volte alla grande mietitrice, quella persona è proprio il leggendario chitarrista degli Stones. Forse sarò di parte, perché è una grande passione quella che nutro per Keef… ma se almeno un po’ stuzzica anche la vostra curiosità, fatevi un favore (se non l’avete ancora fatto) e leggetevi Life. Tecnicamente la sua autobiografia pubblicata nel 2010, praticamente il racconto epico (ma anche rocambolesco), attraverso almeno sei decenni di storia della musica e della società, di quella che non è stata una vita, quanto piuttosto una trama di decine di vite intessute fra loro, esagerate, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il corpo, dovevi darlo per scontato. Qualsiasi sforzo tu gli chiedessi, doveva rispondere.” Parola di. E magari il suo segreto è stato questo. Perché se c’è una persona al mondo che nel corso della propria esistenza è scampata innumerevoli volte alla grande mietitrice, quella persona è proprio il leggendario chitarrista degli Stones. Forse sarò di parte, perché è una grande passione quella che nutro per Keef… ma se almeno un po’ stuzzica anche la vostra curiosità, fatevi un favore (se non l’avetefatto) e leggetevi Life. Tecnicamente la sua autobiografia pubblicata nel 2010, praticamente il racconto epico (ma anche rocambolesco), attraverso almeno sei decenni di storia della musica e della società, di quella che non è stata una vita, quanto piuttosto una trama di decine di vite intessute fra loro, esagerate, ...

marcopalears : @johanna46273152 Dobbiamo cominciare a riflettere su che mondo stiamo lasciando a Keith Richards (cit.) - macrovba : RT @URMwebzine: #URMfacts 18 Dicembre 1943 - Buon compleanno a Keith Richards, inossidabile chitarrista e cofondatore dei The Rolling Stone… - everlong2404 : Keith Richards nasce a Dartford, Regno Unito, il 18 dicembre del 1943. Il resto è la #storia della #rock. - mauriziomodica : RT @RadioFrecciaOf: Almeno un miracolo nel 2020 si è ripetuto. Sono 77 oggi per Keith Richards ?? Happy Birthday, Keef ! ?? @RollingStones #… - RadioFrecciaOf : Almeno un miracolo nel 2020 si è ripetuto. Sono 77 oggi per Keith Richards ?? Happy Birthday, Keef ! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Keith Richards Quando Keith Richards si mise in proprio Rockol.it Keith Richards è ancora molto più figo di voi

La vita di Keith Richards, leggendario chitarrista dei Rolling Stones, sembra uscita da un film... e vi sembrerebbe comunque surreale!

La Leggenda dei Rolling Stones ne fa 77: ecco le più belle auto di Keith Richards

Keith Richards, l’inarrivabile chitarrista dei Rolling Stones, compie 77 anni. L’uomo che è arrivato dove (e soprattutto come) nessun’altro ha mai osato è, da sempre, un grande appassionato di automob ...

La vita di Keith Richards, leggendario chitarrista dei Rolling Stones, sembra uscita da un film... e vi sembrerebbe comunque surreale!Keith Richards, l’inarrivabile chitarrista dei Rolling Stones, compie 77 anni. L’uomo che è arrivato dove (e soprattutto come) nessun’altro ha mai osato è, da sempre, un grande appassionato di automob ...