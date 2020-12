Kanté rivela | “Se non avessi fatto il calciatore sarei stato… ragioniere”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 18 dicembre 2020) N'Golosi è sempre messo in luce in campo, e fuori, per il suo carattere e la sua attitudine alla modestia e alla generosità. Un "fantastico normalizzatore" che, se non fosse diventato, avrebbe avuto un lavoro che, a vederci bene, gli si addice parecchio. Intervistato dai canali ufficiali della Federcalcio francese, il centrocampista del Chelsea ha parlato di diversi temi legati alla sua vita, sportiva e non.si raccontacaption id="attachment 1035925" align="alignnone" width="625"(getty images)/captionIl racconto del francese inizia dal suo idolo di infanzia: "Era Ronaldo, il brasiliano. Mettevo un DVD con i suoi gol sul computer e lo guardavo in continuazione. Quando sono apparse piattaforme come Dailymotion e YouTube mi piaceva vedere i suoi gesti tecnici, la sua facilità di gioco. È un ...