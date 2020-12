Juventus, senti Cassano: «De Ligt è tra i primi difensori al mondo» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Antonio Cassano parla di Matthijs De Ligt: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante di Milan e Inter sul difensore della Juventus Matthijs De Ligt tra i migliori al mondo secondo Antonio Cassano. Le sue parole su Twitch. «Quando è arrivato in Italia De Ligt sono stato tra i primi a massacrarlo, ne combinava una a partita. Ora invece devo ricredermi, se guardo le grandi squadre in giro per l’Europa non c’è un difensore più forte di De Ligt. Forse Sergio Ramos e Varane, ma De Ligt è tra i top 3 al mondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Antonioparla di Matthijs De: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante di Milan e Inter sul difensore dellaMatthijs Detra i migliori alsecondo Antonio. Le sue parole su Twitch. «Quando è arrivato in Italia Desono stato tra ia massacrarlo, ne combinava una a partita. Ora invece devo ricredermi, se guardo le grandi squadre in giro per l’Europa non c’è un difensore più forte di De. Forse Sergio Ramos e Varane, ma Deè tra i top 3 al». Leggi su Calcionews24.com

