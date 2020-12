Juventus, Pirlo: “Per battere il Parma bisogna trovare subito energie fisiche e mentali” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale, La Juventus si appresta a sfidare il Parma, sabato alle ore 20.45. Il tecnico Andrea Pirlo non avrà a disposizione Paulo Dybala per affaticamento alla coscia destra ma vuole portar via dal Tardini i tre punti con la bocca di fuoco offensiva che ha in organico. Il mister intervistato da Juventus Tv alla vigilia del match ha detto: "Ho ancora un po' di rabbia, avevamo fatto una grande partita contro un ottimo avversario. C'è rammarico per non aver sfruttato le occasioni da gol e non aver portato a casa i tre punti. La cosa positiva è che fisicamente stiamo bene, lo abbiamo dimostrato anche in una partita intensa come quella contro i nerazzurri. Abbiamo giocato al loro stesso livello, a tratti anche superiore, e questo aspetto non mi preoccupa -riporta ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale, Lasi appresta a sfidare il, sabato alle ore 20.45. Il tecnico Andreanon avrà a disposizione Paulo Dybala per affaticamento alla coscia destra ma vuole portar via dal Tardini i tre punti con la bocca di fuoco offensiva che ha in organico. Il mister intervistato daTv alla vigilia del match ha detto: "Ho ancora un po' di rabbia, avevamo fatto una grande partita contro un ottimo avversario. C'è rammarico per non aver sfruttato le occasioni da gol e non aver portato a casa i tre punti. La cosa positiva è che fisicamente stiamo bene, lo abbiamo dimostrato anche in una partita intensa come quella contro i nerazzurri. Abbiamo giocato al loro stesso livello, a tratti anche superiore, e questo aspetto non mi preoccupa -riporta ...

