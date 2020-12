Juventus, Dybala non convocato per affaticamento alla coscia destra (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ha destato sorpresa la non convocazione di Paulo Dybala da parte di Andrea Pirlo, in vista della gara di domani con il Parma. Lo juventino non ci sarà per la sfida di domani sera al Tardini, come informa il sito ufficiale dei bianconeri, a causa di un affaticamento muscolare alla coscia della gamba destra subito durante la rifinitura. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ha destato sorpresa la non convocazione di Pauloda parte di Andrea Pirlo, in vista della gara di domani con il Parma. Lo juventino non ci sarà per la sfida di domani sera al Tardini, come informa il sito ufficiale dei bianconeri, a causa di unmuscolaredella gambasubito durante la rifinitura. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

