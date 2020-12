Juve Stabia | i convocati di mister Padalino per la trasferta di Catanzaro

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 23 calciatoriper il match, valevole per la 16a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, sabato 19 dicembre 2020, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Nicola Ceravolo di. Portieri: Lazzari, Russo Tomei. Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Lia, Oliva, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli. Attaccanti: Bentivegna, Bubas, Fantacci, Golfo, Orlando, Ripa, Romero. Indisponibili: Cernigoi, Mastalli, Mulè, L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Catanzaro-Juve Stabia, valevole per la 16a giornata del campionat ...