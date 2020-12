Juve, quanti guai per Pirlo: si ferma anche Dybala (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Juve fa i conti con le assenze: Dybala, infatti, non risulta tra i convocati per la prossima sfida di campionato contro il Parma. Fermento costante in casa Juventus, in questo avvio di stagione tutt’altro che semplice. L’ultimo pareggio casalingo contro l’Atalanta ha gettato ulteriori ombra sulla squadra di Pirlo, rea di non aver ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lafa i conti con le assenze:, infatti, non risulta tra i convocati per la prossima sfida di campionato contro il Parma. Fermento costante in casantus, in questo avvio di stagione tutt’altro che semplice. L’ultimo pareggio casalingo contro l’Atalanta ha gettato ulteriori ombra sulla squadra di, rea di non aver ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juve quanti Juve, quanti stop: non accadeva dal... SpazioJ Lega Serie A, un nome mette d'accordo tutti: Juve compresa

Il 22 febbraio si svolgeranno le elezioni per la carica di presidente della FIGC. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport, Alessandro Alciato, tutte le società di Serie A, all'unanimità, ...

Andrea Pirlo in vista di Parma-Juventus: “Sono ancora arrabbiato”

Andrea Pirlo è pronto ad affrontare il Parma in una sfida molto importante per la Juventus che dovrà ritornare alla vittoria dopo il pareggio interno contro l'Atalanta. Proprio a proposito della sfida ...

