Juve | Dybala non convocato per la trasferta contro il Parma

TORINO - Nella lista dei convocati della Juventus stilata da Andrea Pirlo per la partita di domani in casa del Parma sono due i nomi che mancano. Il tecnico della Juventus non potrà contare su Arthur ,...

ZZiliani : Serie A = Calciopoli. Massimi dirigenti arbitrali e della Juve condannati e radiati. Juve retrocessa e con due scud… - forumJuventus : Dybala risponde ai piccoli tifosi bianconeri: 'Il mio sogno è vincere la Champions con la Juventus' ???… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Affaticamento coscia destra per Paulo Dybala L'argentino indisponibile domani contro il Parma… - marrus91 : RT @_ThousandN: La gestione drammatica di Dybala ad agosto culminata coi folli 10 minuti in Champions è passata sotto silenzio per via dell… - yassine13880342 : RT @CampoFattore: #Juve, affaticamento alla coscia destra per #Dybala: salterà il #Parma -