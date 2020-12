Junior Bake Off Italia 2020: anticipazioni sulla seconda puntata che andrà in onda il 18 dicembre 2020 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Junior Bake Off Italia: l’edizione 2020 torna con la seconda puntata questa sera, 18 dicembre 2020, alle ore 21.20, su Real Time. Quali sono le novità e le anticipazioni di questa seconda puntata? Junior Bake Off Italia 2020: cosa ci aspetta? Flavio Montrucchio e Alessia Mancini hanno preparato un set fenomenale per i piccoli pasticceri. I ragazzi si troveranno in un tendone del circo addobbato a festa per il Natale. La vincitrice della prima puntata è Martina. Adesso, tocca ai piccoli cake designer dimostrare le proprie ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020)Off: l’edizionetorna con laquesta sera, 18, alle ore 21.20, su Real Time. Quali sono le novità e ledi questaOff: cosa ci aspetta? Flavio Montrucchio e Alessia Mancini hanno preparato un set fenomenale per i piccoli pasticceri. I ragazzi si troveranno in un tendone del circo addobbato a festa per il Natale. La vincitrice della primaè Martina. Adesso, tocca ai piccoli cake designer dimostrare le proprie ...

RadioLatteMiele : Preparate grembiuli e sac a poche: a Spoiler c'è Alessia Mancini, co-conduttrice di Junior Bake Off Italia 2020 ????… - acidvxn : in che senso junior bake off ha nuovi presentatori -