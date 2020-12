Jane Goodall | “La donna che parla con gli scimpanzé”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Più che mai attuale l’argomento di cui è tra i massimi esponenti, il personaggio della rubrica “Esseri Unici” di oggi,. Nata a Londra, 3 aprile 1934, è un’etologa e antropologa inglese, soprannominata “Lachecon gli“. Pioniera della primatologia, ha ridefinito il concetto di conservazione. La sua lunga carriera scientifica ebbe inizio nel 1964 con il dottorato in etologia presso l’Università di Cambridge, pur non essendo laureata.è stata tra le prime a sostenere cause ambientaliste ed umanitarie. Negli anni è stata insignita di molte onorificenze per il suo impegno scientifico, politico e sociale. Ha ricevuto la Medaglia della Tanzania, oltre che il prestigioso Premio di Kyoto per le scienze di base, nel 1990. Nel ...