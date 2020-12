Italia zona rossa, nuove misure sul Natale in arrivo con Dpcm (Di venerdì 18 dicembre 2020) Italia verso la zona rossa, è in arrivo la stretta anti-Covid con misure e restrizioni per Natale e Capodanno. E’ convocato infatti per oggi alle 18 il Consiglio dei ministri nel quale, oltre a scadenze e leggi regionali, fonti di governo non escludono che sul tavolo possa esserci anche la discussione sui provvedimenti da adottare in vista delle festività natalizie per arginare la diffusione del coronavirus. “E’ evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti sbaglia clamorosamente”, ha sottolineato il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. “Questo – ha precisato Boccia a Sky Tg24 – non significa rinnegare nulla, il modello a zone rosse, arancioni e gialle continuerà anche a gennaio e ... Leggi su udine20 (Di venerdì 18 dicembre 2020)verso la, è inla stretta anti-Covid cone restrizioni pere Capodanno. E’ convocato infatti per oggi alle 18 il Consiglio dei ministri nel quale, oltre a scadenze e leggi regionali, fonti di governo non escludono che sul tavolo possa esserci anche la discussione sui provvedimenti da adottare in vista delle festività natalizie per arginare la diffusione del coronavirus. “E’ evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti sbaglia clamorosamente”, ha sottolineato il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. “Questo – ha precisato Boccia a Sky Tg24 – non significa rinnegare nulla, il modello a zone rosse, arancioni e gialle continuerà anche a gennaio e ...

