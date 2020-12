Italia zona rossa: due linee al vaglio Governo, quali sono le date (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il Governo starebbe pensando a una deroga per i giorni di festa. Le regole contenute nel nuovo Dpcm, che imporrà una stretta dal 24 dicembre al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio, dovrebbero essere quelle della zona rossa: bar, ristoranti e negozi sempre chiusi, fatta eccezione er farmacie, edicole e tabaccai, e spostamenti bloccati anche all’interno del proprio comune, salvo comprovate urgenze. Con una eccezione. Secondo quanto anticipa il Corriere della Sera, sarà possibile ospitare “due congiunti non conviventi in più a tavola”. La decisione verrà proposta al Consiglio dei Ministri e al vertice con le regioni di venerdì 18 dicembre. Se dovesse passare, sarà possibile invitare a casa al massimo due parenti o amici stretti per le cene e i pranzi in famiglia. Saranno due le proposte che il ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Ilstarebbe pensando a una deroga per i giorni di festa. Le regole contenute nel nuovo Dpcm, che imporrà una stretta dal 24 dicembre al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio, dovrebbero essere quelle della: bar, ristoranti e negozi sempre chiusi, fatta eccezione er farmacie, edicole e tabaccai, e spostamenti bloccati anche all’interno del proprio comune, salvo comprovate urgenze. Con una eccezione. Secondo quanto anticipa il Corriere della Sera, sarà possibile ospitare “due congiunti non conviventi in più a tavola”. La decisione verrà proposta al Consiglio dei Ministri e al vertice con le regioni di venerdì 18 dicembre. Se dovesse passare, sarà possibile invitare a casa al massimo due parenti o amici stretti per le cene e i pranzi in famiglia. Saranno due le proposte che il ...

