Italia zona rossa a Natale e Capodanno. Conte: “Consentite visite in famiglia” (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Italia diventa zona rossa nei giorni festivi e prefestivi tra la vigilia di Natale e il 6 gennaio (24, 25, 26, 27, 31 dicembre. 1, 2, 5 gennaio) con spostamenti vietati tra le regioni. Lo ha annunciato il presidente del consiglio Giuseppe Conte presentando il nuovo decreto. “C’è paura per gli assembramenti e la diffusa td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’diventanei giorni festivi e prefestivi tra la vigilia die il 6 gennaio (24, 25, 26, 27, 31 dicembre. 1, 2, 5 gennaio) con spostamenti vietati tra le regioni. Lo ha annunciato il presidente del consiglio Giuseppepresentando il nuovo decreto. “C’è paura per gli assembramenti e la diffusa td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - LegaSalvini : ZONA ROSSA SBAGLIATA IN TUTTA ITALIA. BASSETTI SPIANA CONTE - Agenzia_Ansa : #Natale, dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei… - PupiaTv : Natale, Italia zona rossa per festività: ecco tutte le regole ed eccezioni - - eleitaliana : RT @ultimenotizie: Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavora… -