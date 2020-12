Italia zona rossa a Natale: cosa si può fare e come funzionano le visite dei 2 congiunti con Under14 (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha illustrato agli Italiani le misure previste dal 21 dicembre al 6 gennaio: vietati gli spostamenti tra Regioni, mentre nelle due settimane dal 24 dicembre al 6 gennaio, l’Italia, che pure potrebbe tornare ragionevolmente tutta in zona Gialla da domenica 20 dicembre, vivrà dieci giorni di zona rossa nazionale e quattro di zona Arancione nazionale. DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI (E da/per le Province Autonome di Bolzano e Trento) Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. (Compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori Regione) zona rossa NAZIONALE Nei seguenti giorni: 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021. Consentiti spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità. Consentita dalle ore 5 ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha illustrato aglini le misure previste dal 21 dicembre al 6 gennaio: vietati gli spostamenti tra Regioni, mentre nelle due settimane dal 24 dicembre al 6 gennaio, l’, che pure potrebbe tornare ragionevolmente tutta inGialla da domenica 20 dicembre, vivrà dieci giorni dinazionale e quattro diArancione nazionale. DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI (E da/per le Province Autonome di Bolzano e Trento) Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. (Compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori Regione)NAZIONALE Nei seguenti giorni: 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021. Consentiti spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità. Consentita dalle ore 5 ...

