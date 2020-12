Italia zona rosa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei festivi e prefestivi. Questa sera Conte annuncerà le nuove misure previste per Natale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Italia interamente zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio e zona arancione per i giorni rimanenti. E’ questo l’orientamento del Governo emerso nel confronto di oggi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i capidelegazione della maggioranza e i ministri degli Affari regionali e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza. Prima della decisione, che sarà assunta Questa sera dal Consiglio dei ministri, ci sarà un ulteriore confronto tra i ministri Boccia e Speranza, il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri e i rappresentanti di regioni ed enti locali. “Oggi le ipotesi sul tavolo sono: dal 24 al 27 Italia zona rossa, 28 – 30 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020)interamenterossa nei giornie predal 24al 6arancione per i giorni rimanenti. E’ questo l’orientamento del Governo emerso nel confronto di oggi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe, i capidelegazione della maggioranza e i ministri degli Affari regionali e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza. Prima della decisione, che sarà assuntadal Consiglio dei ministri, ci sarà un ulteriore confronto tra i ministri Boccia e Speranza, il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri e i rappresentanti di regioni ed enti locali. “Oggi le ipotesi sul tavolo sono: dal 24 al 27rossa, 28 – 30 ...

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - LegaSalvini : ZONA ROSSA SBAGLIATA IN TUTTA ITALIA. BASSETTI SPIANA CONTE - Adnkronos : Italia #zonarossa a #Natale, #Galli: 'Non so se basterà' - massi19731 : RT @Noovyis: (Italia zona rosa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei festivi e prefestivi. Questa sera Conte annuncerà le nuove misure previste… - StefaniaFalone : Covid,«Italia zona rossa a Natale e lockdown intermittenti fino all'estate», l'appello dei medici -