Italia rossa nei festivi e prefestivi, arancione nei lavorativi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Italia zona rossa dal 24 al 27 dicembre, arancione dal 28 al 30 dicembre, di nuovo rossa dal 31 al 3 gennaio, poi arancione il 4 e 5 gennaio, quindi rossa il 6 gennaio. Il Governo è orientato a decidere che dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. Questo l'esito della lunga riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza e il ministro Boccia. Ora ci sarà il confronto con le Regioni.

