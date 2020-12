Istituto ‘Rummo’ | l’alternativa è la DAR | domani ‘incontro’ con Enrico Mentana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI rappresentanti diin collaborazione con la Dirigenza, hanno organizzato tre incontri con ospiti esterni specializzati in vari settori per il progetto D.A.R. (Didattica Alternativa Rummo). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni su temi che riguardano soprattutto le future prospettive lavorative. Tutti gli eventi si svolgeranno per via telematica, la partecipazione a ciascun incontro sarà consentita a tutti gli alunni e docenti del Liceo. Il progetto è partito oggi venerdì 18 dicembre 2020 con il primo incontro che si è tenuto questa mattina con il direttore del quotidiano “Il Mattino” Federico Monga. Seguirà il secondo incontrosabato 19 Dicembre 2020 dalle ore 11:15 con il giornalista e direttore del TG La7. L’iniziativa terminerà ...