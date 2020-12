Ischia in lutto: morto il giornalista e divulgatore scientifico Pietro Greco (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – L’isola di Ischia è in lutto per la scomparsa, avvenuta questa mattina, di Pietro Greco, 65 anni, giornalista e autore di importanti opere scientifiche divulgative, è noto per essere stato il conduttore storico del programma Radio3 scienza. Greco era caporedattore del magazine online “Il Bo Live“, presidente del Circolo Sadoul dell’isola verde, direttore della Summer School del festival internazionale di filosofia di Ischia ed ha diretto i master in Comunicazione scientifica della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – L’isola diè inper la scomparsa, avvenuta questa mattina, di, 65 anni,e autore di importanti opere scientifiche divulgative, è noto per essere stato il conduttore storico del programma Radio3 scienza.era caporedattore del magazine online “Il Bo Live“, presidente del Circolo Sadoul dell’isola verde, direttore della Summer School del festival internazionale di filosofia died ha diretto i master in Comunicazione scientifica della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

