Investire nei Sex Toys? Ecco le celebs che l’hanno fatto (and we say thank you!) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante il lockdown, in tutto il mondo si è registrato un notevole aumento dell’interesse verso i prodotti per l’intimità, tanto che «sex toys» è tra le ricerche più effettuate del 2020 su Google (se pensavate ci fosse stato solo il boom del lievito, beh, quella è una prerogativa tutta italiana). Molti sono pensati per l’autoerotismo, altri possono essere usati in coppia con il proprio partner o in gruppo. Certo, a distanza è tutto più difficile, ma basta avere un po’ di fantasia, If you know what I mean. Non stupitevi, quindi, se quello del sesso è un business che fa gola a diverse persone. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante il lockdown, in tutto il mondo si è registrato un notevole aumento dell’interesse verso i prodotti per l’intimità, tanto che «sex toys» è tra le ricerche più effettuate del 2020 su Google (se pensavate ci fosse stato solo il boom del lievito, beh, quella è una prerogativa tutta italiana). Molti sono pensati per l’autoerotismo, altri possono essere usati in coppia con il proprio partner o in gruppo. Certo, a distanza è tutto più difficile, ma basta avere un po’ di fantasia, If you know what I mean. Non stupitevi, quindi, se quello del sesso è un business che fa gola a diverse persone.

marcosaini80 : Avete la possibilità di investire (a costo zero) su un gruppo di donne e uomini che possono rilanciare questo Paese… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: «Edoardo, un pezzo di storia è andato. Ora bisogna investire nel futuro. Nei giovani. Per i giovani.» Un brano del dia… - lanavediteseoed : «Edoardo, un pezzo di storia è andato. Ora bisogna investire nel futuro. Nei giovani. Per i giovani.» Un brano del… - wil_bielert : RT @MastroBlockcha1: Il 67% delle imprese già investe o prevede di investire in tecnologia IoT nei prossimi 2-3 ann… - MastroBlockcha1 : Il 67% delle imprese già investe o prevede di investire in tecnologia IoT nei prossimi 2-3 anni. Sul 5G quasi il 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Investire nei Una bussola per investire nel 2021 dei mercati We Wealth Il cardinale Zuppi incontra gli ospiti e celebra la messa

Ieri pomeriggio, nella casa di reclusione di Castelfranco, è stata celebrata dal cardinale di Bologna, Monsignor Matteo Zuppi, la messa in vista del Natale. Le limitazioni del Covid non hanno affievol ...

Investire nei Sex Toys? Ecco le celebs che l'hanno fatto (and we say thank you!)

Durante il lockdown, in tutto il mondo si è registrato un notevole aumento dell'interesse verso i prodotti per l’intimità, tanto che «sex toys» è tra le ricerche più effettuate del 2020 su Google (se ...

Ieri pomeriggio, nella casa di reclusione di Castelfranco, è stata celebrata dal cardinale di Bologna, Monsignor Matteo Zuppi, la messa in vista del Natale. Le limitazioni del Covid non hanno affievol ...Durante il lockdown, in tutto il mondo si è registrato un notevole aumento dell'interesse verso i prodotti per l’intimità, tanto che «sex toys» è tra le ricerche più effettuate del 2020 su Google (se ...