Intesa Sanpaolo, cartolarizzati 4,3 miliardi lordi di NPL con GACS (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha perfezionato un'operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza della Capogruppo, precedentemente ceduto a un veicolo, per circa 4,3 miliardi di euro al lordo delle rettifiche di valore e circa 1,2 miliardi di euro al netto,che rispetta i requisiti normativi per il rilascio della garanzia GACS. Il veicolo di cartolarizzazione – spiega una nota – ha emesso in data odierna titoli senior pari all' 81% del prezzo del portafoglio e titoli subordinati pari al restante 19%. I titoli senior sono stati integralmente sottoscritti, e rimarranno detenuti, da Intesa Sanpaolo. Per questi titoli, cui è stato assegnato un rating investment grade da parte delle agenzie specializzate DBRS Morningstar (BBB), Moody's (Baa2) e ...

