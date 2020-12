Intervista a Gio Evan | il poeta contemporaneo che ora vola a Sanremo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Mi sono innamorata di lui, da poco, leggendo qualche post su facebook trovato per caso gironzolante sulla Homepage. Mi hanno incuriosito, da subito, e ho voluto scoprire di più. Ho trovato un vero artista, una persona della quale ti innamori perdutamente, con un mondo interiore da far vibrare gli occhi di chi lo guarda. Non tutti lo conosceranno, ma fidatevi, merita! Sto parlando di lui, di Gio. All’anagrafe è conosciuto come Giovanni Giancaspro e nasce il 21 aprile 1988 in Italia. Nel 2008 pubblica il suo primo libro: “Il florilegio passato”, racconto che narra dei suoi viaggi, senza soldi né scarpe. Denota una forte ricerca spirituale e poetica visionaria mantenendo viva una sana comicità. Nel 2012 Fonda il progetto musicale “Le scarpe del vento” con cui si esibisce in concerti in tutta Italia proponendo brani inediti di cui è autore. Autoproduce e ...