Inter Spezia, niente conferenza stampa di vigilia di Conte: il motivo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia: il motivo della decisione Antonio Conte non parlerà nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia, in programma a San Siro domenica 20 dicembre alle ore 15.00. Nessuna polemica, nessun problema. Semplicemente, giocando ogni tre giorni e avendo gara domenica (dopo cui l'allenatore parlerà), il club non ha si ritenuto indispensabile farla. Appuntamento in conferenza stampa, quindi, martedì alla vigilia del match contro il Verona.

