Inter | maglia home 21 22 | prime anticipazioni | motivo a squame di serpente

Ecco alcune anticipazioni sulla maglia home dell'Inter 21/22 Dopo le anticipazioni sulla maglia away e la terza, ecco che il noto e specializzato portale Footy Headelines, anticipa quella che potrebbe essere la maglia home dell'Inter nella stagione 2021/2022. Ritorneranno le classiche strisce nero-blu con design a squame di serpente. I pantaloncini e i calzettoni saranno neri, mentre i loghi saranno color oro.

