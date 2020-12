Inseguiti dai carabinieri si schiantano contro alcune auto parcheggiate

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Una fuga che è durata troppo, forse davvero troppo, e lo sfinale conin piazza. Inseguimento(Facebook)Illano Piazza delle Medaglie d’Oro, zona Balduina, siamo nella capitale. In zona, nei giorni scorsi, molti furti negli appartamenti, ed illlo del territorio si fa più intendo. Notano unferma, dento ci sono due persone. I due, non appena notano l’delle forze dell’ordine partono. L’inseguimento ha inizio. L’parte a tutta velocità infilandosi nei più angusti vicoli e sfidando il pericolo, con addosso, incollata, l’altra, quella delle forze dell’ordine. L’inseguimento va avanti ...

infoitinterno : Camilluccia, caccia all'uomo: inseguiti dai carabinieri si schiantano contro tre auto - LaGazzettaWeb : S.Pancrazio (Br): inseguiti dai carabinieri riescono a fuggire lanciando chiodi sull'asfalto - pietro_busacca : RT @crbzz971: @EleonoraF15 Hanno preso il posto dei runner di primavera inseguiti dai droni! D'altra parte, se non fossimo un paese di idi… - crbzz971 : @EleonoraF15 Hanno preso il posto dei runner di primavera inseguiti dai droni! D'altra parte, se non fossimo un pa… - cremaonline : #Cremasco. #Soncino. Inseguiti dai #carabinieri abbandonano a #Roccafranca l'auto rubata nel #comasco e scappano a… -

Ultime Notizie dalla rete : Inseguiti dai

Il Messaggero

ROMA «Quello che vogliamo lo abbiamo messo per iscritto e detto in Parlamento. Non siamo qui a chiedere poltrone, ma vogliamo dare il nostro contributo. Ora tocca a te dirci se vuoi ...IL RETROSCENAROMA «Quello che vogliamo lo abbiamo messo per iscritto e detto in Parlamento. Non siamo qui a chiedere poltrone, ma vogliamo dare il nostro contributo. Ora tocca a te dirci se ...