Innovazione | Zcube | fino a 100 mila euro a startup che aiuta le donne

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Labitalia) - Il dispositivo interattivo per la riabilitazione del pavimento pelvico, ideato dallacanadese Hyivy Health, si aggiudica l'Open accelerator distinction award e un finanziamentoa 100.000proveniente dal programma di accelerazione perdi, Zambon Research Venture. Si tratta di un dispositivo smart che può essere utilizzato comodamente a casa. Grazie alle sue funzioni elettriche e meccaniche, il paziente può eseguire una serie di esercizi. Un'app collegata al dispositivo monitora i progressi e invia i dati ai medici che possono decidere se proseguire con la terapia o modificarla sulla base dei risultati ottenuti. L'idea nasce da un'esperienza molto personale del ceo dell'azienda, Rachel Bartholomew. Nel 2019, ad appena 28 anni, le è stato ...

Nel mondo, le donne affette da una qualche patologia afferente il pavimento pelvico sono oltre 400 milioni, di cui 4 milioni circa in Italia . Parliamo di patologie come l'incon ...