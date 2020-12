Infortunio anche per Dybala, affaticamento muscolare per l’attaccante della Juve (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non solo Zlatan Ibrahimovic, anche Paulo Dybala è stato costretto a fermarsi per un Infortunio. La Juventus è reduce dal pareggio contro l’Atalanta, i bianconeri hanno fallito una grossa chance, 1-1 il risultato finale con il pesantissimo errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo. Adesso la squadra di Andrea Pirlo sta lavorando in vista della partita di sabato contro il Parma. La Vecchia Signora non potrà contare su Paulo Dybala, l’argentino ha dovuto fare i conti con un altro Infortunio. La conferma è arrivata dalla Juventus con un comunicato ufficiale, la Joya ha riportato “un affaticamento muscolare alla gamba destra accusato durante la rifinitura odierna”. Calciomercato Juventus, la bomba dagli ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non solo Zlatan Ibrahimovic,Pauloè stato costretto a fermarsi per un. Lantus è reduce dal pareggio contro l’Atalanta, i bianconeri hanno fallito una grossa chance, 1-1 il risultato finale con il pesantissimo errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo. Adesso la squadra di Andrea Pirlo sta lavorando in vistapartita di sabato contro il Parma. La Vecchia Signora non potrà contare su Paulo, l’argentino ha dovuto fare i conti con un altro. La conferma è arrivata dallantus con un comunicato ufficiale, la Joya ha riportato “unalla gamba destra accusato durante la rifinitura odierna”. Calciomercatontus, la bomba dagli ...

CalcioWeb : Problemi in casa @juventusfc, infortunio anche per #Dybala - saveriocamba : @lornight1985 @RafaeLeao7 Forza perché ha le qualità, è da poco rientrato da un infortunio e serve il suo apporto i… - Sebastiano73 : In bocca al lupo @Ibra_official. Ti aspettiamo nel 2021 più forte di prima, in modo da veder piangere quegli avvers… - AleZucco81 : L'infortunio di Ibra lo vedo purtroppo come quello di Batistuta nel 98/99, con Fiorentina prima in classifica fino… - StanisLaRochele : @erikaconlak_ Ma si anche il covid ha influito. Ma imho quel dannato infortunio con conseguente preparazione saltat… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio anche Juric: “Infortunio anche per Di Carmine! Kalinic, Lazovic, Lovato, Gunter: le scelte” SOS Fanta Calcio: Genoa; infortunio per Pellegrini, torna nel 2021

Per Maran però anche buone notizie. E' tornato ad allenarsi con i compagni Goran Pandev che si era fermato per una fastidiosa lombalgia e aveva saltato la gara con i rossoneri. (ANSA). Metti mi piace ...

Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga e Mario Ermito nuovi concorrenti

Non solo Carlotta Dell'Isola e Cecilia Capriotti questa sera, nella puntata del 18 dicembre 2020, entreranno nella casa del Grande Fratello Vip ...

Per Maran però anche buone notizie. E' tornato ad allenarsi con i compagni Goran Pandev che si era fermato per una fastidiosa lombalgia e aveva saltato la gara con i rossoneri. (ANSA). Metti mi piace ...Non solo Carlotta Dell'Isola e Cecilia Capriotti questa sera, nella puntata del 18 dicembre 2020, entreranno nella casa del Grande Fratello Vip ...