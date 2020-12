Incontro dei presidenti di regioni meridionali | la lettera sul recovery fund

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto oggi l’deidellesul tema dell’attribuzione delle risorse europee del. Alla riunione hanno partecipato idella Campania Vincenzo De Luca, dell’Abruzzo Marco Marsilio, della Basilicata Vito Bardi, del Molise Donato Toma, della Puglia Michele Emiliano, della Sicilia Nello Musumeci. Non hanno potuto partecipare, per concomitanti impegni istituzionali, idella Sardegna Christian Solinas e della Calabria Nino Spirlì. Al termine è stata condivisa unada inviare al Presidente del Consiglio, che riportiamo di seguito: “Al Presidente del Consiglio dei MinistriGiuseppe Conte e p.c. Al Presidente della Conferenza delle ...

vaticannews_it : #18dicembre #Congo, un progetto per aiutare giovani e donne nella zona dei Grandi Laghi a costruire il futuro. 'Imp… - La7tv : #omnibus Dario Fabbri (Limes) analizza dal punto di vista geopolitico l'incontro Conte/Haftar per la liberazione de… - marcodimaio : Polemiche pretestuose su slittamento dell'incontro tra @ItaliaViva e premier #Conte. La ministra @TeresaBellanova è… - FrankCapitone : RT @GerberArancio: “A volte succedono cose strane, un incontro, un sospiro, un alito di vento che suggerisce nuove avventure della mente e… - CosenzaChannel : Decisivo è stato l’incontro a Roma promosso dal consigliere Guccione con la mediazione del partito PD di Casali del… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro dei

Tecnica della Scuola

IL BILANCIOVENEZIA L'ennesima soglia psicologia abbattuta, quella dei 30mila contagi da inizio pandemia e l'ennesima giornata che verrà ricordata per una variazione monstre di contagi registrati ...“Non ritengo di aver sbagliato il piano ma bisogna essere flessibili e non bisogna trovarci sopraffatti dalla terza ondata“. Parola del premier Giuseppe Conte, intervenuto ad Accordi&Disaccordi in ond ...