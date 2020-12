Incapaci | quanti morti ci siete costati? Cala il gelo | Luca Ricolfi | sfogo estremo contro il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) “Perché ilpresieduto da Giuseppe Conte fa così tanta fatica a prendere le decisioni?”. Da questa domanda di Francesco Magnani è partito l'intervento di, ospite de L'aria che tira su La7 in collegamento da Torino. “Non so se ci sia uno scopo, semplicemente non sono capaci”, è stata la sentenza del sociologo che poi ha aggiunto: “La tergiversazione della politica c'è stata anche in altri paesi ma in nessuno ha raggiunto il livello dell'Italia sia nella prima che nella seconda ondata. Il problema è che, secondo gli studi che ho effettuato, tergiversare ha un costo umano che adesso non voglioficare esattamente perché siamo in una trasmissione tv, ma nell'ordine di decine di migliaia di. Anche in termini di punti di Pil tergiversare ci è costato 2-3 punti: perché succeda ...