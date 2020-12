In ospedale il parlamentare tedesco contrario alla "ditattura sanitaria" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il deputato tedesco Thomas Seitz è risultato positivo al Covid: in Parlamento aveva indossato una mascherina traforata come forma di protesta. Covid, ricoverato deputato tedesco che indossava la mascherina traforata su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il deputatoThomas Seitz è risultato positivo al Covid: in Parlamento aveva indossato una mascherina traforata come forma di protesta. Covid, ricoverato deputatoche indossava la mascherina traforata su Notizie.it.

