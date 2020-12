Il video di Conte e Di Maio: così si sono piegati ad Haftar (Di venerdì 18 dicembre 2020) Qual è stato il prezzo per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo? Per rispondere a questa domanda, che da giovedì attanaglia l’opinione pubblica, basta guardare il video mostrato poche ore dopo la scarcerazione dei marinai italiani dai canali mediatici di Khalifa Haftar. Nelle immagini si nota una vera e propria cerimonia di accoglienza, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 18 dicembre 2020) Qual è stato il prezzo per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo? Per rispondere a questa domanda, che da giovedì attanaglia l’opinione pubblica, basta guardare ilmostrato poche ore dopo la scarcerazione dei marinai italiani dai canali mediatici di Khalifa. Nelle immagini si nota una vera e propria cerimonia di accoglienza, InsideOver.

