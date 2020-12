Il vaccino Pfizer Covid19 non serve agli anziani e fa male al feto? Alt! Ecco come va letto il bugiardino (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci avete segnalato un filmato apparso su Facebook il 13 dicembre 2020 in cui vengono letti alcuni punti apparentemente controversi del foglietto illustrativo del vaccino contro il nuovo Coronavirus di Pfizer. Il problema è che il testo viene interpretato a sostegno delle teorie No vax. «ATENZIONE: Da ascoltare fino alla fine il video dove viene spiegato in maniera chiara il foglietto illustrativo del vaccino Covid-19. Non crederai cosa contiene» riporta il post Facebook con oltre 9.900 condivisioni. Il filmato ha raggiunto una certa visibilità dalla pubblicazione (oltre tremila like e quasi novemila condivisioni il 17 dicembre 2020). Risulta meno faticoso condividere contenuti che appagano i propri pregiudizi, mentre chiedere ragguagli al medico di famiglia necessita un po’ più tempo, e probabilmente anche ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci avete segnalato un filmato apparso su Facebook il 13 dicembre 2020 in cui vengono letti alcuni punti apparentemente controversi del foglietto illustrativo delcontro il nuovo Coronavirus di. Il problema è che il testo viene interpretato a sostegno delle teorie No vax. «ATENZIONE: Da ascoltare fino alla fine il video dove viene spiegato in maniera chiara il foglietto illustrativo delCovid-19. Non crederai cosa contiene» riporta il post Facebook con oltre 9.900 condivisioni. Il filmato ha raggiunto una certa visibilità dalla pubblicazione (oltre tremila like e quasi novemila condivisioni il 17 dicembre 2020). Risulta meno faticoso condividere contenuti che appagano i propri pregiudizi, mentre chiedere raggual medico di famiglia necessita un po’ più tempo, e probabilmente anche ...

repubblica : Usa, segnalata grave reazione allergica al vaccino Pfizer [aggiornamento delle 05:47] - Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato sul vaccino anti-Covid della Pfizer. 'Se diventi un alligator… - ChiodiDonatella : RT @Laura48673787: Covid, reazione allergica a vaccino Pfizer: cosa sappiamo della donna ricoverata – QuiFinanza - abraseve : RT @cris_cersei: Intanto, dopo l'Alaska, anche in UK i sanitari finiscono in terapia intensiva per choc anafilattico dopo il vaccino Pfizer… -