Il V-day d'Europa è il 27 In Italia altri 683 morti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Simone Pierini Si parte il 27 dicembre: il primo Italiano vaccinato. Un atto simbolico che chiuderà un 2020 da incubo con l'augurio di essere catapultati in un 2021 di ripartenza. Un percorso che sarà ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Simone Pierini Si parte il 27 dicembre: il primono vaccinato. Un atto simbolico che chiuderà un 2020 da incubo con l'augurio di essere catapultati in un 2021 di ripartenza. Un percorso che sarà ...

petergomezblog : Covid, è il 27 dicembre il V-day per l’inizio delle vaccinazioni in Europa. L’annuncio della presidente Ursula von… - CottarelliCPI : L'idea di fissare un Vaccino Day per tutta Europa (ne parla anche oggi #Arcuri ) è strana. Se un paese è pronto a p… - Olivier_Vicenza : Vaccinazione Day: quindi alla fine festeggia l'Europa, e noi guarderemo, reclusi da casa. Così Arcuri farà in tem… - LaStampa : AstraZeneca e Sanofi in ritardo, slitta il via libera: l’Ue compra ulteriori 100 milioni di dosi negli Usa. - saraverta : RT @CottarelliCPI: L'idea di fissare un Vaccino Day per tutta Europa (ne parla anche oggi #Arcuri ) è strana. Se un paese è pronto a partir… -