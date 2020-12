Il Tesla Cybertruck radiocomandato di Hot Wheels è esaurito

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Foto: Mattel)Slitta di mezzo anno il debutto delle attesissime versioni in scala e radiocomandate delrealizzate da Hot. Annunciate lo scorso febbraio con prenotazioni record e promesse in uscita poco prima di Natale, le automobiline copie fedeli del mastodontico mezzo elettrico, si vedranno soltanto il prossimo maggio 2021. E online si fa già ironia sul fatto che i modellini offrano una vera esperienza stilecon gli immancabili ritardi che spesso caratterizzano le uscite della società di Elon Musk. Ilè stato presentato con grande clamore lo scorso novembre 2019 con un look eccentrico con acciaio inossidabile laminato a freddo divenuto già iconico, un’autonomia poderosa fino a 800 km e finestrini infrangibili (ma non proprio). Pochi mesi ...

